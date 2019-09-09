В Воронеже грузовик зацепился за провод и снес опору линий электропередач
К счастью, никто не пострадал
Последствия аварииФото: принтскрин видео.
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В Воронеже 9 сентября на улице Березовая Роща водитель грузовика «МАЗ» снес опору линий электропередач. Как уточнили «КП-Воронеж» в городской Госавтоинспекции, автомобиль каким-то образом зацепился за провод. В итоге же рухнул и весь столб. Видимо, водитель, не рассчитал габариты своего груза, в открытом прицепе. К счастью, во время этого ДТП никто не пострадал.
В этот же день линия электропередач была восстановлена - об этом сообщили местные жители. А на место упавшего столба поставили новый.
ИСТОЧНИК KP.RU