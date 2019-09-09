Воронежские музеи занесут в каталог частных собраний страны

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-09T14:13:23+03:00

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Этнокультурный центр «Деревенька XVII – XIX вв.», Музей забытой музыки и Историко-этнографический музей охоты внесут в электронный каталог частных музеев. Эти три собрания, а также еще две частных коллекции из Воронежской области - «Гостеприимный дом бабушки Марии» и Двор полезных забав «Бирюльки» Рамонского района - радовали зрителей на выставке «Частные музеи России. Самородки России», которая завершилась 8 сентября в выставочном центре «Сокольники». В этом проекте представили коллекции более 100 частных музеев со всей России, от Камчатки до Калининграда.

Экспозиция «Гостеприимного дома бабушки Марии» показала традиционный костюм Воронежской области и историческое прошлое Рамонского района и жизни крестьян. Выставка сопровождалась мультимедийными материалами.

Двор полезных забав «Бирюльки» представил зрителям предметы традиционного крестьянского быта: средневековый токарный станок, рубель и бирюльки в разных вариантах. Кроме этого, сотрудники музея рассказали о традиционных крестьянских промыслах и ремеслах.

ИСТОЧНИК KP.RU