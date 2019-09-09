Воронежцы рассказали о своем отношении к высшему образованию

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-09T14:00:42+03:00

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Среди воронежцев провели опрос об их отношении к высшему образованию. Выяснилось, что 59% жителей области, находящихся в поисках работы, уже получили его. А 16% считают, что в нем нет никакой необходимости, так как оно не дает никаких гарантий трудоустройства. Об этом сообщили специалисты онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter.

Также почти половина опрошенных (41%) довольны полученным/получаемым образованием, а 2% - напротив, оно полностью не устраивает. Выше всего доля довольных высшим образованием среди топ-менеджеров (62%), ниже всего — среди представителей искусства и массмедиа (30%). Недовольных своим высшим образованием больше всего среди представителей туристической сферы (32%).

Среди нынешних студентов и тех, кто собирается в будущем получать высшее образование, 61% планируют работать по специальности, 21% — не планируют. Среди студентов эта доля несколько выше (65%), чем среди тех, кто только собирается поступать в университет в будущем (58%). Выше всего доля тех, кто планирует работать по специальности — в сфере бухгалтерии и финансов (84%), ниже всего — в сфере туризма и услуг (41%).

Большинство соискателей Воронежской области, независимо от того, есть у них высшее образование или нет, планируют повышать уровень знаний и улучшать свои навыки с помощью дополнительного образования (79%). Выше всего эта доля среди соискателей из научно-образовательной сферы (92%) и IT (92%).

ИСТОЧНИК KP.RU