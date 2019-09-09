Воронежский мультик «Снежная Королева: Зазеркалье» представит Россию на фестивале в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-09T13:50:52+03:00

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Мультфильм воронежской студии Wizart «Снежная Королева: Зазеркалье» будет единственной российской картиной, которая поборется за главный приз американского кинофестиваля The Niagara Falls International Film Festival. Он пройдет с 18 по 21 сентября в штате Нью-Йорк. В конкурсе участвует всего две анимационные картины: в конкурентах у «Снежной королевы» мультфильм «Сержант Стабби: Американский герой», выпущенный совместно Ирландией, Великобританией, Францией, Канадой и США. В конкурс фестиваля впервые попала лента из России.

- Наполненный приключениями, юмором и жизненной мудростью фильм «Снежная Королева: Зазеркалье», безусловно, понравится как юным зрителям, так и их родителям, - отметил официальный представитель фестиваля Джон Уайлдман.

- Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации. Каждая номинация в международном смотре помогает не только понять, насколько успешен отдельный проект, но и поставить новую точку на мультипликационной карте мира. Каждый новый фестиваль не только помогает убедиться в качестве своего проекта, но и дает стимул уделять работе еще больше внимания, постоянно совершенствуясь. Мы рады, что наш мультфильм получает не только зрительское, но и профессионально признание, - признался генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин.

ИСТОЧНИК KP.RU