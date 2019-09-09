Явка на выборы в Воронежской области составила почти 57%
8 сентября в Единый день голосования в десяти районах Воронежской области прошли выборы в органы местного самоуправления. Работали 117 участковых комиссий. Все они уже в 0.40 понедельника 9 сентября провели подсчет голосов.
- Существенных жалоб в ходе выборов к нам не поступало, - отметил председатель избиркома Воронежской области Сергей Канищев. – По нашей информации, из 110 мандатов, которые подлежали замещению, 95 получили представители от «Единой России», 11 – самовыдвиженцы, три – представители КПРФ и один – представитель партии «Родина».
За ходом выборов следили 313 наблюдателей.
По оценке председателя, явка на выборы была хорошей – 56, 81%, что выше, чем средние цифры по России.
- Как всегда отличился Аннинский район, где явка составила 74%. Меньше всего избирателей пришло на участки Поворинского района – 27-28%, - отметил Канищев.
ИСТОЧНИК KP.RU