2019-09-09T13:18:25+03:00
Происшествия

Уголовное дело заставило воронежца устроиться на работу и выплатить алименты

Житель Таловского района задолжал двоим своим детям 250 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Теперь из зарплаты мужчины удерживается 70% на выплаты детям.Теперь из зарплаты мужчины удерживается 70% на выплаты детям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Таловского района не платил алименты своим двоим несовершеннолетним детям и накопил долг в 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в понедельник, 9 сентября.

Судебные приставы составили протокол о привлечении 32-летнего местного жителя к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судом ему назначили 100 часов обязательных, которые он он отбыл в администрации Таловского городского поселения. Однако долг все равно не выплатил.

Тогда приставы привлекли местного жителя к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев. Только это убедило горе-отца устроиться на работу. В настоящее время из его зарплаты удерживается 70% на алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24