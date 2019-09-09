Уголовное дело заставило воронежца устроиться на работу и выплатить алименты

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-09T13:18:25+03:00

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Житель Таловского района не платил алименты своим двоим несовершеннолетним детям и накопил долг в 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в понедельник, 9 сентября.

Судебные приставы составили протокол о привлечении 32-летнего местного жителя к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судом ему назначили 100 часов обязательных, которые он он отбыл в администрации Таловского городского поселения. Однако долг все равно не выплатил.

Тогда приставы привлекли местного жителя к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев. Только это убедило горе-отца устроиться на работу. В настоящее время из его зарплаты удерживается 70% на алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU