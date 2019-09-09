Бизнесмен из Новосибирска пытался обмануть воронежский спортклуб на 2,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-09T12:35:15+03:00

Он просто забрал деньги, а свою часть договора решил не выполнять

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- Направлено в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя Новосибирской области в мошенничестве, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Мужчина, когда еще был руководителем частной организации, заключил договор с местным спортивным учреждением на поставку комплектов каркасно-тентовых ангаров. Договор был рассчитан на 8,8 млн рублей.

После заключения соглашения учреждение перечислило на счет организации 33-летнего жителя Новосибирской области аванс - 2,6 млн рублей. Тот деньги принял, но исполнять свои обязательства почему-то не стал.

- В процессе расследования фигурант полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу, - отметили в ГУ МВД по области. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU