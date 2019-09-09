2019-09-09T11:57:11+03:00
Общество

Воронеж вошел в топ-15 городов с самыми красивыми женщинами России

Столица Черноземья разместилась на 14 строчке рейтинга
Юлия ДИДЕНКО
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Рейтинг составили ко Международному дню красоты.Рейтинг составили ко Международному дню красоты.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Столица Черноземья издавна славилась девичьей красотой. Ходили даже легенды, что Петр Великий, чтобы удержать и развлечь корабельных мастеров, привез со всей России самых красивых девушек. Они влюблялись, женились и оставались здесь жить. Так и сейчас Воронеж не оказался в стороне и попал в топ-15 рейтинга самых красивых женщин страны. Правда, разместился он всего лишь на 14 строчке.

Рейтинг составили специалисты одного из российских туристических порталов ко Международному дню красоты, 9 сентября. Топ-15 городов России с самыми красивыми женщинами возглавила Москва. За нее отдали 23% голосов. На втором месте - Санкт-Петербург - - 10%. Далее следует Новосибирск и Ростов-на-Дону - по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару - по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу - по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород - по 3%, за Иркутск и Пермь - по 3%, за Севастополь и Ялту - по 2% голосов.

На онлайн-опрос, проведенный в сентябре этого года, ответили около двухсот интернет-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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