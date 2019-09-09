2019-09-09T11:19:11+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали разбивавшего стекла автомобильного вора

Он вытащил технику из нескольких машин на улице Куцыгина
Олег ИВАНОВ
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5 сентября в полицию обратились двое жителей домов на улице Куцыгина. Там ночью некто прошел по рядам припаркованных автомобилей и побил стекла некоторых машин, чтобы забрать видеорегистраторы, GPS-навигаторы, антирадары и другую технику.

Поймать вора удалось в Ленинском районе. Им оказался ранее судимый за кражи 42-летний воронежец. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В полиции рекомендуют парковать машины на длительное время только на освещенных участках улиц и дорог, оборудованных системами видеонаблюдения;

- Не оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников. Оборудуйте транспортное средство противоугонными системами. Использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, в том числе сотовые телефоны, расположенные в потайных местах автомобиля, - предупреждают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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