2019-09-09T10:58:08+03:00
Общество

В течение месяца в Воронеже будут искать новых кандидатов в Общественную палату

Предлагать их могут различные НКО
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На официальном сайте Воронежской городской Думы 6 сентября сообщили о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты. До 7 октября 2019 года некоммерческие организации, зарегистрированные на территории нашего города, вправе направлять предложения по кандидатам.

Конечно, не все НКО могут предложить своих кандидатов. Организации также должны соответствовать ряду принципов, например, срок работы должен быть не менее трех лет. Предложить опять же можно только одного кандидата из числа граждан, которые живут в Воронеже.

- В течение месяца НКО направляют свои предложения по кандидатам с приложением копии своего устава, копии свидетельства о его регистрации в, основных сведений о кандидате биографического характера, в частности, адреса места жительства, места работы, сведений об образовании, семейном положении, об отсутствии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, - отмечают в Гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже грузовик зацепился за провод и снес опору линий электропередач
Фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 308 тысяч зрителей
Из Воронежа до Графской после салюта в День города пойдет дополнительная электричка
Воронежские музеи занесут в каталог частных собраний страны
Воронежцы рассказали о своем отношении к высшему образованию
Воронежский мультик «Снежная Королева: Зазеркалье» представит Россию на фестивале в Нью-Йорке
Явка на выборы в Воронежской области составила почти 57%
Экс-директора скандального воронежского автосалона оставили под стражей еще на два месяца
Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания
Уголовное дело заставило воронежца устроиться на работу и выплатить алименты
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»