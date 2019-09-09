В течение месяца в Воронеже будут искать новых кандидатов в Общественную палату

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-09T10:58:08+03:00

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На официальном сайте Воронежской городской Думы 6 сентября сообщили о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты. До 7 октября 2019 года некоммерческие организации, зарегистрированные на территории нашего города, вправе направлять предложения по кандидатам.

Конечно, не все НКО могут предложить своих кандидатов. Организации также должны соответствовать ряду принципов, например, срок работы должен быть не менее трех лет. Предложить опять же можно только одного кандидата из числа граждан, которые живут в Воронеже.

- В течение месяца НКО направляют свои предложения по кандидатам с приложением копии своего устава, копии свидетельства о его регистрации в, основных сведений о кандидате биографического характера, в частности, адреса места жительства, места работы, сведений об образовании, семейном положении, об отсутствии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, - отмечают в Гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU