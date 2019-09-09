2019-09-09T10:23:54+03:00
Происшествия

Пьяный пенсионер на внедорожнике «Мицубиси» устроил ДТП на воронежской трассе

Он выехал на встречную полосу и влетел в «ВАЗ»
Олег ИВАНОВ
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8 сентября в 14.30 часов в Репьевском районе на встречную полосу вылетел автомобиль «Мицубиси Монтеро Спорт» и влетел в отечественную легковушку «ВАЗ 21070».

За рулем внедорожника был 71-летний мужчина, по предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. «Семеркой» управляла 38-летняя местная жительница.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21070», 18-летний местный житель, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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