Пьяный пенсионер на внедорожнике «Мицубиси» устроил ДТП на воронежской трассе
Он выехал на встречную полосу и влетел в «ВАЗ»
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8 сентября в 14.30 часов в Репьевском районе на встречную полосу вылетел автомобиль «Мицубиси Монтеро Спорт» и влетел в отечественную легковушку «ВАЗ 21070».
За рулем внедорожника был 71-летний мужчина, по предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. «Семеркой» управляла 38-летняя местная жительница.
- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21070», 18-летний местный житель, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.
Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU