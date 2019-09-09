2019-09-09T10:18:23+03:00
Происшествия

В Воронежской области молодой водитель перевернулся на «Шевроле Авео»

Два пассажира госпитализированы в медучреждение
Олег ИВАНОВ
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В Лискинском районе на 3 километре автодороги «Давыдовка - Аношкино - Селявное» 20-летний водитель перевернулся на автомобиле «Шевроле Авео». Авария произошла 8 сентября примерно в 4.00.

По предварительным данным, водитель был «в состоянии алкогольного опьянения». К тому же он не учел скорость и видимость, поэтому и не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет, и произошло опрокидывание.

- В результате ДТП два пассажира автомобиля «Шевроле Авео» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за истекшие сутки зарегистрировано 104 ДТП, из них в областном центре – 72, на федеральных трассах – 7, в районах области – 25. В 12 ДТП пострадало 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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