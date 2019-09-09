2019-09-09T12:08:12+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок пострадал на пожаре в Воронежской области

Дом, по предварительной версии, загорелся из-за замыкания электропроводки
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пострадавших отвезли в больницуПострадавших отвезли в больницуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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9 сентября в селе Дьяченково Богучарского района на улице Советская огнем практически полностью был уничтожен небольшой жилой дом 7 на 8 метров. В 5.23 местные жители сообщили о пожаре спасателям. На месте ЧП работали 12 пожарных. Потушить жилище удалось в 5.43.

По оперативной информации есть пострадавшие. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 30-летняя женщина и двухлетний ребенок с ожогами второй и третьей степени были госпитализированы в районную больницу. По предварительной версии, пожар мог начаться в доме из-за короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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