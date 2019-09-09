В Воронеже во время дрифт-шоу пилот врезался в бетонное ограждение

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-09T09:03:16+03:00

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7 и 8 сентября воронежцы пришли на «МоторШоу Черноземье», которое проходило на парковке Сити-парка «Град», чтобы посмотреть на гонки Чемпионата Drift Battle Series . Дрифт (Drift) - это прохождения поворотов в управляемом заносе на максимально возможной скорости. При этом важно еще и правильно рассчитывать траекторию движения машины.

Как оказалось, это не так уже легко: на глазах собравшейся публики один и тот же пилот попадала в две аварии в ходе заездов. Один раз мужчина не рассчитал и углом багажника врезался в бетонное ограждение и повалил его. Досталось и машине - ее хорошенько помяло. Однако это не помешало гонщику продолжить участие.

Хуже для него сложился другой заезд: он шел первым, но во время очередного заноса опять уткнулся в бетонные плиты. И, походе, автомобиль получил гораздо большие повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал. Зрители находились на должном расстоянии от происходящего, так что лишь продолжили наблюдать за шоу.

Такие гонки не редко заканчиваются такими столкновениямиФото: принтскрин видео.

ИСТОЧНИК KP.RU