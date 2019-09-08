Воронежский «Буран» победил впервые в сезоне

СЕГОДНЯ 22:30 2019-09-08T22:30:00+03:00

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Второй домашний матч сезона «Буран» начал очень неудачно. Уже на второй минуте «ураганные» пропустили – игрок тверского «Динамо» Казаманов открыл счет. Правда, за ответом «Бурана» не «заржавело». На седьмой минуте точный бросок Сергеева увенчал четкий розыгрыш большинства.

Во втором периоде на 14 минуте игрок гостей Грязев показал, что тоже может реализовывать лишнего – 1:2. На этот раз «Бурану» на то, чтобы сравнять счет, понадобилось вдвое больше времени. И снова сработало большинство – на этот раз отличился Романов – 2:2.

В последней 20-минутке игроки «Бурана» не стали откладывать дела в долгий ящик и уже на 43 минуте забросили победную шайбу. И опять в большинстве – отличился Чиглинцев. До финальной сирены оборона и вратарь «ураганных» грубо не ошибались. Наш клуб после матча поднялся на четвертое место в турнирной таблице ВХЛ.

- «Буран» - с победой! Всем, кто был на матче, все предельно ясно: столько удалений - невозможно выиграть игру, множество ошибок, - сказал после матча Сергей Орешкин, главный тренер тверского «Динамо».

- Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку и за поддержку в прошлом матче. Хорошо, что собралось столько народу, действительно, чувствуется поддержка. А по этому матчу: очень вяло начали, но в итоге все решило большинство, - подвел итоги игры главный тренер «Бурана» Алексей Ярушкин.

Следующий матч «Буран» снова проведет в Воронеже 10 сентября. Соперник – питерский «СКА-Нева». Хоккеисты из Северной столицы – пока соседи с «ураганными» по таблице. Они занимают третье место с четырьмя очками (у «Бурана» три). Игра с питерцами начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU