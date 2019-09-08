Избирком Воронежской области: «Единый день голосования прошел без нарушений»

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-08T20:22:10+03:00

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В единый день голосования, 8 сентября, в Воронежской области открылись 117 избирательных участков в десяти районах, где прошли выборы в органы местного самоуправления.

К трем часам дня свое право голоса реализовали более 34 тысяч избирателей, то есть 41% от включенных в списки.

На участках работали наблюдатели от кандидатов, политических партий и областной Общественной палаты. Кроме того, была организована работа единого Информационно-справочного центра с участием представителей избиркома области, Уполномоченного по правам человека в Воронежской области, Общественной палаты Воронежской области и Молодежной избирательной комиссии Воронежской области.

Избирком сообщает, что выборы прошли в штатном режиме, нарушений не было.

ИСТОЧНИК KP.RU