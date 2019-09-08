В Воронеже на Беговой опрокинулся автомобиль

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-08T17:44:09+03:00

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Днем в воскресенье, 8 сентября, на улице Беговой в Воронеже опрокинулся легковой автомобиль. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в нескольких сообществах соцсети «Вконтакте». Они же сообщили, что перед тем, как лечь на бок, машина налетела на металлическое ограждение и снесла несколько его секций. По словам очевидцев, водитель был пьян. После аварии он оказался в западне, но, судя по фотографиям, находился в сознании.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU