Жительница Воронежа несколько месяцев спонсировала фиктивный медцентр

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-08T16:34:47+03:00

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На какие только уловки мошенников ни попадаются жители Воронежской области! В полицию обратилась 44-летняя женщина, которая добровольно в течение нескольких месяцев перечисляла мошенникам средства, якобы на содержание медицинского центра. В мае этого года потерпевшая с мужем познакомились на просторах интернета с мужчиной, который предложил поучаствовать в прибыльном предприятии. От супругов требовалось ежемесячно перечислять на счет медицинского центра суммы, а затем получить проценты прибыли. Кроме того спонсор и члены его семьи могли пользоваться услугами учреждения на льготных условиях.

Доверчивая женщина так и делала. В течение нескольких месяцев она перевела на указанный счет в общей сложности 770 тысяч рублей. А когда попыталась получить приьыль, то не смогла этого сделать.

По заявлению потерпевшей полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и ищут злоумышленников. Правоохранители также сообщили, что за минувшие сутки в сети мошенников попали четыре жителя региона, лишившиеся в сумме около миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU