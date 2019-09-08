Лето задержится в Воронеже еще на неделю

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-08T22:03:13+03:00

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По прогнозам гидрометцентра, на следующей неделе погода в Воронеже и области существенно не изменится. Будет по-летнему солнечно и тепло. Дневная температура сохранится на уровне плюс 26 – 27. Ночью будет 12 градусов тепла.

К выходным вероятность осадков увеличится. В воскресенье, 15 сентября, ожидается сильный дождь и понижение температуры до 20 градусов.

Необычно теплый сентябрь продлил воронежцам и сезон купания. Температура воды в реках еще вполне комфортна для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU