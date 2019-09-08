Под Воронежем очевидцы достали из глубокой узкой ямы пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-08T14:16:38+03:00

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В пятницу вечером в микрорайоне новостроек «Дон» в Рамонском районе произошла история, которая только чудом и, благодаря неравнодушию очевидцев, не закончилась трагедией. Играя на территории поселка, пятилетний мальчик провалился в глубокую узкую яму, типа скважины. Кто и зачем пробурил их на территории жилого микрорайона и оставил открытыми – неизвестно.

Малыш оказался в западне глубиной около 10 метров и принялся звать на помощь. На его счастье мимо проходил мужчина, который услышал слабый крик, исходящий из-под земли. Заглянув внутрь ямы, очевидцы пришли в ужас. Там в темноте пропадал силуэт малыша. При этом песчаные стенки западни могли обрушиться в любое мгновенье и погрести ребенка.

Жители позвонили в службу спасения, а сами, не теряя времени, начали с помощью автомобильных тросов вытаскивать мальчика. Это удалось только с третьей попытки, два раза ребенок снова падал в яму. К приезду спасателей малыша извлекли из западни.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в полицию о ЧП сообщили уже после благополучного спасения ребенка, вечером 6 сентября. Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой в том числе будут выяснять, кто вырыл ямы и для чего.

Кстати, по словам местных жителей, на следующий после инцидента день ямы засыпали.

ИСТОЧНИК KP.RU