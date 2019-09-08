В Воронежской области 12-летний мотоциклист сбил девятилетнюю девочку
Школьницу госпитализировали
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В субботу в 14.30 в селе Поповка Богучарского района произошло ДТП, участниками которого стали два несовершеннолетних ребенка.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 12-летний подросток ехал на мотоцикле «Альфа» по улице Калинина. Мальчик не справился с управлением и выехал на обочину по ходу движения. В этот момент там находилась девятилетняя девочка, которая готовилась переходить дорогу. В результате наезда мотоцикла школьница получила ранения различной степени тяжести. Ее госпитализировали.
В настоящее время полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU