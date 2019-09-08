В Воронежской области ВАЗ протаранил столб, погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-08T11:24:24+03:00

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В субботу, 7 сентября, в Лискинском районе произошла авария, результате которой погибла 35-летняя жительница города Нововоронежа. Около половины десятого утра она ехала в автомобиле ВАЗ-2114 по селу Аношкино. На улице Молодежная 36-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач. В результате аварии пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью.

По данному факту проводится проверка полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 90 ДТП, из них в областном центре – 62. В авариях пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU