2019-09-08T09:14:26+03:00
Общество

В Воронеже жильцам 20 квартир вернули 14 тысяч переплаты за электроэнергию

УК три месяца неправильно выставляла счета
Елена ФЕДЯШЕВА
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Переплата в некоторых квартирах превысила 800 рублей.Переплата в некоторых квартирах превысила 800 рублей.Фото: из архива «КП»
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Житель многоквартирного дома №2, расположенного на улице Айвазовского в Воронеже, обратился в адрес государственной жилищной инспекции Воронежской области с просьбой проверить правильность начисления платы за потребленную электроэнергию в местах общего пользования. В ходе выездной проверки инспектор выявил, что ООО УК «Город Будущего» с января 2018 года по март 2019 года не применяло в расчетах норматив потребления, что стало причиной переплаты жильцов.

По итогам проверки ГЖИ выдала УК предписание провести перерасчет, исходя из норматива потребления электроэнергии, утвержденного приказом управления по государственному регулированию тарифов по Воронежской области от 31.05.2017 № 21/1.

Управленцы в добровольном порядке провели перерасчет в квитанциях за апрель – июнь 2019 года. Жильцам 20 квартир в общей сложности вернули около 14 тысяч рублей. В некоторых квартирах переплата по этой услуги превысила 800 рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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