2019-09-07T20:23:35+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают 29-летнего мужчину

Николай Вахнин
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже пропал 29-летний Николай Вахнин. Мужчина ушел из дома №87 на улице 9 Января 4 сентября около трех часов дня С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Информация появилась в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в субботу, 7 сентября.

Рост Николая Вахнина - 185 см. У него худощавое телосложение, короткие волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем была футболка в черно-красно-желтую полоску, синие джинсы и черные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая Вахнина, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24