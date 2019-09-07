В Воронеже разыскивают 29-летнего мужчину

7 Сент. 20:23 2019-09-07T20:23:35+03:00

Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

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В Воронеже пропал 29-летний Николай Вахнин. Мужчина ушел из дома №87 на улице 9 Января 4 сентября около трех часов дня С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Информация появилась в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в субботу, 7 сентября.

Рост Николая Вахнина - 185 см. У него худощавое телосложение, короткие волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем была футболка в черно-красно-желтую полоску, синие джинсы и черные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая Вахнина, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU