7 Сент. 19:22 2019-09-07T19:37:42+03:00

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В Воронеже сотрудники Росгвардии нашли пропавшую 10-летнюю девочку. Об исчезновении ребенка силовикам сообщила мама. Она рассказала, что малышка ушла гулять около полудня 6 сентября, но домой так и не вернулась.

Сотрудники вневедомственной охраны направили все силы на поиски. В итоге ребенка нашли в лесополосе Советского района недалеко от ее дома еще до наступления темноты - в 18.50. Малышка не пострадала. Ее передали матери.

Профессионализм и слаженная работа прапорщика полиции Олега Тихонова, младшего сержанта полиции Евгения Перепёлкина и старшего сержанта полиции Александра Сафронова помогли избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU