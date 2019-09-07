Больше 1300 курсантов Военно-воздушной академии приняли присягу в Воронеже

7 Сент. 18:29 2019-09-07T18:29:10+03:00

В этом году на первый курс поступили ребята почти из всех субъектов РФ

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В Воронеже 7 сентября на площади Ленина прошла торжественная церемония приведения к военной присяге курсантов ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году на первый курс поступили 1377 ребят почти из всех субъектов РФ : от Камчатки до Калининграда и Крыма. Воронежскую область представляют 388 первокурсников. Торжественное обещание, настраивающее на ответственную учебу и дальнейшее построение военной карьеры, дали также и 39 воспитанников кадетского корпуса (инженерной школы) Военно-воздушной академии.

С поступлением курсантов поздравил губернатор Алексей Гусев. Он пожелал им помнить данные в этот день обещания и равняться на жизненный путь тех, кто служит образцом порядочности и верности долгу.

С торжественным событием первокурсников также поздравили председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и начальник Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» генерал-полковник Геннадий Зибров. Напутствие от главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Сергея Суровикина зачитал заместитель главнокомандующего по вооружению генерал-майор Сергей Мещеряков.

Завершилась торжественная церемония плац-концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU