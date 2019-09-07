Коллекцию фактиков воронежских конфет из прошлого века показали местные жители

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-07T15:42:12+03:00

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Жители столицы Черноземья показали коллекцию фантиков Воронежских конфет, которые были выпущены во второй половине XX века. Снимками горожане поделились в популярной группе в соцсети в День рождения фабрики - 6 сентября.

На фактиках под надписью «Воронежские» неизменно изображен один из символов столицы Черноземья. Есть там памятник Петру I, который сейчас находится на проспекте Революции, башня ЮВЖД, фонтан и другие.

В комментариях воронежцы погрузились в воспоминания и отметили, что раньше сладости были вкуснее, несмотря на простую обертку.

Воронежская кондитерская фабрика начала свою работу в 1934 году. На тот момент она выпускала только карамель и пряники, но уже в 1961 на предприятии установили новое оборудование по переработке какао бобов для создания шоколадных конфет. А еще через 40 лет там начали производить желе.

ИСТОЧНИК KP.RU