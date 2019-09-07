В Воронеже пенсионерка лишилась 60 тысяч, заплатив «пошлины и налоги»
В Воронеже 78-летняя женщина лишилась своих сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 7 сентября.
Накануне, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового учреждения. Мужчина рассказал, что знает о недавнем происшествии женщины, когда она лишилась денег из-за мошенников. Поэтому он предложил ей компенсацию за медицинские препараты, которые она покупала. Для получения денег горожанке надо было оплатить только пошлины и налоги.
Местная жительница перевела указанную сумму мошенникам, а когда никаких компенсаций ей не поступило, обратилась в полицию.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах, пять из них совершены бесконтактным способом. Противоправные деяния были совершены под предлогом пресечения действий со стороны мошенников, защиты от несанкционированного доступа к банковской карте, онлайн покупок, под предлогом выплаты компенсации за приобретенные медицинские товары.
ИСТОЧНИК KP.RU
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