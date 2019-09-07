В Воронежской области пропала 42-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-07T11:45:21+03:00

Виктория Дмитриева ушла из дома 23 августа и не вернулась

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В городе Лиски Воронежской области разыскивают 42-летнюю Викторию Дмитриеву (Савину). Женщина ушла из дома 23 августа, с этого момента родные и близкие потеряли с ней связь. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети в субботу, 7 сентября.

Рост Виктории Дмитриевой 165 см. У нее худощавое телосложение, светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения женщина была одета в черные брюки. На ногах - кроссовки. С собой горожанка взяла светло-коричневую сумку.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Виктории Дмитриевой, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU