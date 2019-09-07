В Воронеже автоледи на иномарке оштрафовали за парковку на тротуаре

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-07T12:25:27+03:00

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В Воронеже на тысячу рублей оштрафовали автоледи на иномарке. 46-летняя женщина припарковала свой «Мицубиси-Лансер» на тротуаре возле дома №61 по улице Средне-Московской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 7 сентября.

Инцидент произошел 1 сентября в 14. 54. О нарушении сами горожане сообщили в Госавтоинспекцию, отправив электронное письмо с фото через сайт ГИБДД.

Владелицу авто установили. В соответствии с ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» ей назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU