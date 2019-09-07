В Воронеже продают лунный грунт за 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-07T08:56:23+03:00

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Необычный товар появился на сайте бесплатных объявлений.. Воронежец , проживающий на улице 9 Января в Коминтерновском районе, выставил на продажу лунный грунт. Горожанин просит за него 800 тысяч рублей. Также мужчина, представившийся Олегом, готов обменять уникальный образец на машину премиум класса.

- Продажа только из рук в руки. 3 образца + крошка. Без воды. Только по делу! Обмен только на авто не ниже премиум седанов 2014 года. Торг при встрече. Любые экспертизы. Вопросы по телефону и повторюсь, только по делу, не тратьте мое и ваше время», - говорится в объявлении.

Скриншот объявления горожане опубликовали в популярной группе в соцсети. А через какое-то время владелец уникального товара удалил предложение с сайта.

В комментариях к посту воронежцы не упустили возможности пошутить: «Похоже в Воронеже появился Остап. Бендер», «По этому адресу расположен магазин «Пятерочка». Как бы этот товар не был просроченным», «Продаю кусочек солнца, писать только по делу. Обмен на космический корабль не старше 2015».

ИСТОЧНИК KP.RU