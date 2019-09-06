2019-09-06T21:36:55+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл черноземное дерби ХК «Тамбов»

Старт первенства ВХЛ получился для «ураганных» неудачным
Юрий КОЗЛОВ
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"Ураганные" в шоке - только что они пропустили решающую шайбу в овертайме."Ураганные" в шоке - только что они пропустили решающую шайбу в овертайме.Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.
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Первый период, как и весь матч, проходил во взаимных атаках. Сначала в них больше преуспел «Буран». На восьмой минуте шайбу забросил Владислав Червоненко. Потом наступила очередь бенефиса нашего вратаря Алексея Макарова. Он по крайней мере два раза спасал невнимательных в обороне партнеров по команде. Но и голкипер был бессилен, когда всего за две минуты до конца основного времени Игорь Игнатушкин сравнял счет – 1:1.

Овертайм продлился чуть более двух минут. После наброса на ворота «Бурана» кто-то из игроков «Тамбова» вовремя подставил клюшку, так что шайбу отбить было очень сложно. 1:2 – победили гости и набрали два очка. У «ураганных» в активе одно. Настроение на старте они себе подпортили.

Следующий матч «Буран» также сыграет в Воронеже. 8 февраля «ураганные» встретятся с тверским «Динамо». Эта команда в своем первом матче наступившего сезона сыграла вничью с ХК «Ростов» на выезде – 1:1. Игра с динамовцами начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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