Воронежцы по-прежнему любят японские машины больше немецких

СЕГОДНЯ 20:06 2019-09-06T20:06:37+03:00

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Аналитики "Авито" рассмотрели, машины из каких стран наиболее востребованы на воронежском рынке. Автомобили, которые собираются в России, но относятся к зарубежным маркам, относили к другим странам. Поэтому калужские "Фольксвагены" и питерские "Хендэ" в общем списке остались немецкими и корейскими, а не отечественными машины.

Наиболее популярными в Воронеже остаются российские авто. Их доля в продажах за II квартал 2019 года составила почти 36%. Средняя цена отечественных машин на портале составляет около 155 тысяч рублей - куда ниже, чем иномарки. На втором месте по популярности оказались японские автомобили (16,2% продаж). Гости из Страны восходящего солнца при этом являются самыми дорогими. Их средний ценник - 459 тысяч рублей. Наконец, третье место занимают немецкие бренды, доля продаж которых составляет 13,7%. Средняя цена - практически как у "японцев", 454 тысячи.

Российские автомобили являются самыми распространенными в большинстве регионов. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего любят "немцев", в Барнауле и Красноярске - "японцев".

ИСТОЧНИК KP.RU