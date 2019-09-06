2019-09-06T18:44:27+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области нашел конопляное поле

А потом его отыскали полицейские
Виктор ПАВЛОВ
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Полицейские Таловского района решили навестить старого знакомого - ранее судимого за кражи 50-летнего местного жителя. Кто-то из селян сообщил, что он снова нарушает закон. Во время обыска в частном доме нашли сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, что в пакете было 224 грамма марихуаны.

- В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что хранил наркотик для личного употребления, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Ранее он сорвал его в поле, расположенном недалеко от его дома.

По статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств" мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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