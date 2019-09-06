В Воронежской области ярославец в гневе чуть не лишил друга полового органа
Бутурлиновский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Ярославской области. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы за то, что он чуть не кастрировал друга и причинил ему тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 сентября.
Ярославец приехал в район на заработки и поселился в съемной квартире. В декабре 2018 года он находился дома вместе со своим товарищем. Они выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая затем переросла в драку. Тогда 41-летний мужчина ударил друга головой в нос, схватил кухонный нож и воткнул его в паховую область оппоненту.
Местный житель попал в больницу с раной передней поверхности правого бедра, повреждением кишки, осложнившейся забрюшинной гематомой, которые классифицируются тяжкий вред здоровью. Ярославец с места преступления сбежал, прихватив нож.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ, и ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц 15 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Но из-за того, что ярославец находился под стражей до суда долгое время, его освободили из-под стражи в зале суда, а наказание было отменено.
ИСТОЧНИК KP.RU