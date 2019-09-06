2019-09-06T16:53:39+03:00
Происшествия

Воронежец накопил 300 тысяч по штрафам ГИБДД и лишился иномарки

Горожанин не выплачивал долг два года
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежец лишился автомобиля из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в пятницу, 6 сентября.

Сотрудники ведомства выяснили, что горожанин имеет долг по 344 постановлениям ГИБДД на сумму около 300 тысяч рублей. Владелец авто не платил штрафы два года. Приставы установили, что у мужчины нет никакого имущества, кроме его машины, которая к тому же зарегистрирована на него третьими лицами, чтобы избежать административной ответственности. Кроме того, воронежец нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни.

В итоге владельца автомобиля Volvo S80 задержали на проспекте Революции. Машину отправили на спецстоянку. По истечении установленного законом процессуального срока в случае неуплаты долга арестованное имущество будет продано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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