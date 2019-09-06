Воронежский опорный вуз построит новое 15-этажное общежитие и отремонтирует старые

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-06T15:49:23+03:00

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В Воронежском техническом университете рассказали о планах по обновлению жилья для студентов. Так, уже в 2019 году начнут строительство нового здания, в которое переселят учащихся, проживающих в старых корпусах. Также в общежитии №6 в 2020 году сделают капремонт. Специалисты произведут полную замену коммуникаций, инженерных систем, ремонт санузлов, кухонь и душевых.

Строительство нового 15-этажного здания студенческого общежития на 300 мест на территории студенческого городка по улице 20-летия Октября стартует в ближайшее время. Уже проведены процедуры по определению подрядной организации. В декабре начинаются земельные работы по возведению здания. Срок его сдачи в эксплуатацию - декабрь 2021 года.

Новое здание будет построено в полном соответствии со стандартами современного студенческого кампуса. Оно будет представлять из себя общежитие квартирного типа (взамен традиционного коридорного). Там появится необходимое оборудование для малоподвижных групп населения, а также автономная котельная. Кроме того, планируется сделать на каждом этаже комнаты для занятий спортом, коллективной работой и отдельно для лиц с ограниченными возможностями. На цокольном этаже оборудуют прачечную.

Концепция дизайна территории нового студгородка разработана самими студентами опорного университета. Весной в ВГТУ прошел конкурс на лучший проект благоустройства кампуса. Проект победителя (просмотр 3d-модели доступен по ссылке) будет реализован.

- Принципиально важно, что каким быть студенческому городку - решают сами студенты, те , кто будет проживать, учиться и заниматься спортом на тех объектах, которые мы сегодня создаем, - подчеркивает ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.

ИСТОЧНИК KP.RU