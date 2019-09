В Воронеже пройдет масштабное трибьют-шоу Metallica

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-06T14:02:03+03:00

30 октября в столице Черноземья грянет Metallica Show S&M Official Tribute. 2,5-часовое шоу с симфоническим оркестром посвящено 20-летию альбома S&M американских легенд хэви-метала. К юбилею этой пластинки сами Metallica готовятся основательно: в сентябре они выступят в Сан-Франциско с симфоническим оркестром, 18 000 билетов на это шоу были раскуплены за несколько секунд. К радости российских фанатов, ощутить магическую атмосферу события можно будет и в столице Черноземья.

В концерте примет участие Молодежный симфонический оркестр Воронежского концертного зала - классика рока сольется с мощью оркестра. Руководить музыкантами будет худрук проекта - главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин (ранее он сотрудничал с симфоническим проектом группы Scorpions). Зрители услышат нетленные хиты «Металлики», Nothing Else Matters, Master of Puppets, Enter Sandman, не вошедшие в первоисточник The Unforgiven и Turn the page и другие композиции.

Трибьют-шоу Metallica пройдет 30 октября в Event-Hall, начало в 19.00.

