2019-09-06T12:55:52+03:00
Происшествия

Воронежского спортсмена задержали с запрещенными стероидами

Его будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ
Виктор ПАВЛОВ
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30-летнего жителя Россошанского района будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в марте этого года мужчина заглянул на один из белорусских сайтов и заказал там некие сильнодействующие вещества, свободный оборот которых в нашей стране запрещен. Наш герой увлекается спортом. По его задумке, препараты должны были помочь ему достичь высоких результатов.

Мужчину задержали в момент получения посылки на почте. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Россошанский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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