В Воронеже на выходных будет по-летнему тепло

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-06T12:54:45+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящие выходные и на начало следующей недели. Спешим порадовать: тепло пока не уйдет.

- Погоду будет по-прежнему определять задержавшийся у нас антициклон. Ночью температура будет колебаться от 9 до 14 градусов, местами может похолодать до +5. Зато днем столбик термометра достигнет отметок, более характерных для лета, - 23 – 28 градусов. Такая погода, по предварительным прогнозам, продлится еще, как минимум, неделю.

В субботу, 7 сентября, ночью подует восточный ветер, который принесет с собой +12 градусов и сухую, но пасмурную погоду. Днем потеплеет до +25, на солнце будут временами набегать облака.

В воскресенье, 8 сентября, ночью синоптики обещают +11 градусов, будет пасмурно. Днем прогнозируют такую же погоду, что и сутками ранее, но чуть-чуть потеплее – столбик термометра поднимется до +26.

Ночь на понедельник, 9 сентября, будет такая же, что и в предыдущие сутки. По погоде, конечно. Да и днем по сравнению с 8 сентября ничего не изменится.

Любопытно, что потрясающая стабильность в погоде сохранится и в течение суток вторника, 10 сентября. Опять ночью +11 и пасмурно, а днем +26 и переменная облачность. Хотя ветер сменится на юго-восточный.

ИСТОЧНИК KP.RU