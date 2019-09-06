В Воронежской области полицейские «обломали» волгоградцу кайфовый день рождения

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-06T12:29:35+03:00

Житель Волгоградской области "отметил" свой день рождения в отделе полиции. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У него изъяли крупную партию марихуаны, а теперь будут судить

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Сотрудники следственного отдела полиции Борисоглебска передали в суд уголовное дело 40-летнего жителя Волгоградской области. Его обвиняют в хранении крупной партии марихуаны.

В мае 2019 года «Ниссан-Альмера», в котором ехал мужчина, остановили наркополицейские на улице Матросовской Борисоглебска. Они осмотрели салон и обнаружили там 323 грамма марихуаны, лежавшие в пакете из сетевого магазина.

Водитель умолял полицейских отпустить его. Он уверял, что травку купил, чтобы весело отметить свой день рождения со знакомыми. И они уже заждались именинника. Однако полицейские, как и следовало ожидать, эту просьбу не выполнили. День рождения мужчина в итоге провел в отделе полиции.

Дело волгоградца рассмотрит Борисоглебский городской суд. Мужчине «светит» до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU