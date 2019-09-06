2019-09-06T12:06:08+03:00
Общество

В Воронеже водителя маршрутки, ехавшего на красный свет по «встречке», оштрафовали на 6 тысяч

Грубейшие нарушения правил сняли на видео 3 сентября [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Момент двойного нарушения правил.Момент двойного нарушения правил.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В региональном ГУ МВД сообщили о результатах проверки хамских действий водителя автобуса № 13. Мужчина объехал небольшую пробку, проехав на красный свет, да еще и по встречной полосе. Действия водителя, не заботящегося о безопасности пассажиров, да и о своей, похоже, не очень задумывающегося, попали на видео.

Гаишники выяснили, что маневр, грубо нарушающий сразу два правила дорожного движения, мужчина совершил 3 сентября в 17.44 на улице Домостроителей. Водителя привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП: части 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и части 4 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». В итоге его оштрафовали на 6 тысяч рублей.

Водителя теперь заставят расстаться с шестью тысячами. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водителя теперь заставят расстаться с шестью тысячами.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают,: если Вы стали свидетелем нарушений правил, можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02. Или направить ваше сообщение или видео на сайт регионального ГИБДД, перейдя по ссылке https://гибдд.рф/request_main

"ПАЗ" на улице Домостроителей едет на красный свет и по встречной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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