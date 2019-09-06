2019-09-06T11:37:55+03:00
Звезды

V детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября

В программе 19 спектаклей 15 театров
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стали известны даты проведения пятого фестиваля «Маршак» - детский театральный форум пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября.

За девять фестивальных дней покажут 19 спектаклей из 15 театров – из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя, Иерусалима. Основными фестивальными площадками станут театр оперы и балета, ВКЗ, драмтеатр, ТЮЗ. Гостей ждут постановки для всех возрастов всех возможных форматов и жанров: театр кукол, сторителлинг, скетчи, микромюзикл, интерактивные, бессловесные и классические детские спектакли.

Самая большая делегация, более 100 участников, приедет из Санкт-Петербурга: музыкальный театр «Карамболь» откроет фестиваль мюзиклом «12 месяцев», который номинировался на «Золотую маску» сразу в пяти категориях. В программе также постановки Большого театра кукол (Санкт-Петербург), театра СНАРК (Москва), Бельгийских театров NYASH Co и Foule Theatre, израильского театра «Train Theatre». Воронежский ТЮЗ подготовил премьеру спектакля «Золушка» в постановке Нины Чусовой.

В рамках образовательной программы «Школа Маршака» пройдут мастер-классы по современному танцу и сторителингу, а также планируются творческие встречи с коллективами театров.

Полную программу фестиваля мы опубликуем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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