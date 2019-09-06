В Воронеже сломанный столб повис над дорогой на проводах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-06T11:14:52+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото Оленьки Колесниковой, на котором запечатлен столб над дорогой на улице Шишкова, который практически вывернут с корнем. И держится буквально на честном слове, опираясь на электропровода. Автор фото задается вопросом, будут ли власти что-то с этим столбом делать.

- Столб был сбит в результате ДТП, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Он настолько сильно поврежден, что восстановлению не подлежит. В течение дня столб уберут, а затем установят новый.

Столб практически вывернут с корнем.Фото: Оленька Колесникова.

ИСТОЧНИК KP.RU