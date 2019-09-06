2019-09-06T10:47:52+03:00
Общество

В Воронеже нашли пропавшую первоклассницу

Девочка ночевала у подруги, а маму предупредить забыла
Юрий КОЗЛОВ
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В ночь на пятницу, 6 сентября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о том, что в Боровом на улице Федора Тютчева пропала 7-летняя девочка. Ее мама обратилась за помощью в полицию, когда дочка не пришла домой ночевать. К счастью, все закончилось благополучно.

- Девочка вечером 5 сентября гуляла с сестрой, потом та пошла домой. А первоклассница решила еще побыть на улице - поиграть с подругой. Потом решила пойти к ней в гости и осталась там ночевать, не предупредив маму. В 00.40 испуганная женщина пришла к нам и заявила о пропаже дочери. В 6.20 девочку обнаружили у ее подруги. Противоправных действий с ребенком никто не совершал, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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