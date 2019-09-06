2019-09-06T10:11:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель врезался в дерево и погиб

ДТП случилось в Россошанском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи скорой могли только зафиксировать смерть мужчины.Врачи скорой могли только зафиксировать смерть мужчины.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 5 сентября, в 16.30 на 4 километре дороги Воронеж-Луганск-Криничное-Первомайское-Ивановка в Россошанском районе случилось ДТП. 61-летний житель села Морозовка, ехавший на «шестерке», не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался на месте аварии.

- Всего за сутки 5 сентября в Воронежской области зарегистрировали 144 ДТП, 104 из них – в Воронеже, 32 – в районах и 8 – на федеральных трассах. Кроме трагического несчастного случая в Россошанском районе, еще в семи авариях получили травмы семь человек, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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