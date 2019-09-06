В Воронеже вдоль затоптанного газона у «Луча» поставят ограждение

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-06T10:19:50+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Софья Демина опубликовала крик души:

- Нет сил смотреть на истоптанный газон на остановке «Луч», ну для вас же озеленяют, ну, сделайте два шага в сторону. Второй год подряд такая ситуация.

В управе Ленинского района сообщили, что задумываются о том, чтобы сделать в этом месте ограждение:

- Что делать, если у нас некоторые граждане несознательные! Ограждение поставим в ближайшее время. В этом месте также нужно привести в порядок тротуарную плитку. Это у нас в планах, к сожалению, мало коммунальных работников, все делать физически не успевают. Зато на улице Красноармейской у военной академии наконец-то оборудовали тротуар нормальной плиткой, сейчас там ее доделывают.

ИСТОЧНИК KP.RU