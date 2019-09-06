2019-09-06T09:01:25+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина, у которого было слишком много пороха в пороховницах, может сесть на пять лет

У него изъяли 80 граммов взрывчатого вещества
Юрий КОЗЛОВ
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Рамонские полицейские, отрабатывая оперативную информацию, обыскали дом 46-летнего жителя поселка ВНИИСС. Они обнаружили и изъяли металлическую банку с серым веществом. Экспертиза показала, что это бездымный пироксилиновый порох весом 80,4 грамма.

Мужчина заявил, что нашел порох несколько лет назад в Воронеже и с тех пор хранил его у себя. В итоге он «заработал» уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчина будет ожидать суда на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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