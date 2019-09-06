2019-09-06T08:42:02+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью сгорели две иномарки

ЧП случилось в Советском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Ночные пожара машин в последнее время случаются довольно часто.Ночные пожара машин в последнее время случаются довольно часто.Фото: из архива «КП»
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В пятницу, 6 сентября, в 4.41 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Домостроителей. Горели две иномарки: «Шкода-Октавия» и «SsangYong».

- На место происшествия выезжали две пожарные машины с восемью нашими сотрудниками. Пожар ликвидировали в 4.51. Огонь сильно повредил моторный отсек и салон «Шкоды» на площади 3 квадратных метра, а также часть мотора и кузова «SsangYong» на площади 5 «квадратов». Пострадавших во время ЧП не было. Причины пожара выясняют, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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