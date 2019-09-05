2019-09-05T22:07:10+03:00
Общество

В Воронеже во время капремонта дома нашли советский авиационный пулемет

Правда, сохранилась лишь часть оружия
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Все, что осталось от пулеметаВсе, что осталось от пулемета
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В Воронеже у дома №2 по улице 121 стрелковой дивизии при рытье траншеи найден, вероятно, авиационный ШКАС - первый советский скорострельный авиационный пулемет. Об этом 5 сентября рассказал «Комсомольской правде в Воронеже» краевед Владимир Размустов. Речь идет о доме постройки 1937 года для командного состава. Сейчас там идет капремонт.

- Рабочие нашли кучу металлолома: старые печные заслонки, петли, мясорубку и прочий хлам. Вполне вероятно, что это были просто хозяйственные отходы, которые сбросили в яму, чтобы он просто не мешался, - рассказывает местный житель.

Но как там мог оказаться пулемет? Кстати, вполне возможно, что это может быть и универсальный пулемет Березина. По его «останкам» трудно что-либо утверждать со стопроцентной уверенностью.

- Это пулемет стрелка, второго номера, возможно, в самолетах Ил-2 или Пе-2. Возможно оружие вышло из строя и его бросили. Задняя часть пулемета вся разломана. Многого просто нет. Могло произойти крушение самолета, и пулемет также посчитали металлоломом. Но есть другая версия: возможно, этот пулемет демонтировали с самолета, и он участвовал в обороне этих домов - стоял, например, на крыше. После же его могли выбросить, - добавил житель дома.

Старшая по дому передала найденный артефакт в полицию. Остается лишь гадать будет ли он в таком состоянии передан еще кому-то или же попросту уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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